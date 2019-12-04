Son Dakika Haberleri: FLAŞ
Son Dakika Güncel FLAŞ - Son Dakika

FLAŞ

7 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: (Yabancı teröristlerin ülkelerine iadesiyle ilgili) "Hepsini göndereceğiz.

FLAŞ, System.String[]

DHA -İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: (Yabancı teröristlerin ülkelerine iadesiyle ilgili) "Hepsini göndereceğiz. Şu ana kadar 59'unu ülkelerine gönderdik"


DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da yağmur etkili oluyor
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:19:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FLAŞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]