DHA -İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: (Yabancı teröristlerin ülkelerine iadesiyle ilgili) "Hepsini göndereceğiz. Şu ana kadar 59'unu ülkelerine gönderdik"

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