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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: (Yabancı teröristlerin ülkelerine iadesiyle ilgili) "Hepsini göndereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:13 Kaynak: DHA
DHA -İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: (Yabancı teröristlerin ülkelerine iadesiyle ilgili) "Hepsini göndereceğiz. Şu ana kadar 59'unu ülkelerine gönderdik"
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