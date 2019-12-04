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Üniversite öğrencisi Şule Çet'in(23), bir plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davada karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:12 Kaynak: DHA
Üniversite öğrencisi Şule Çet'in(23), bir plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan Çağatay Aksu'ya 'kasten öldürmek', 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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