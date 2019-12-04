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6 saat önce

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in(23), bir plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davada karar çıktı.

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Üniversite öğrencisi Şule Çet'in(23), bir plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan Çağatay Aksu'ya 'kasten öldürmek', 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


Şule Çet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:12 Kaynak: DHA
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