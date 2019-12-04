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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği 'santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi' kanun metninden çıkarıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği 'santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi' kanun metninden çıkarıldı. TBMM plan ve bütçe Komisyonunda, AK Partili Milletvekillerinin, vetolu maddenin kanun metninden çıkarılmasına ilişkin önergesi kabul edildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:41 Kaynak: DHA
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