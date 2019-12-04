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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği 'santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi' kanun metninden çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:41 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği 'santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi' kanun metninden çıkarıldı. TBMM plan ve bütçe Komisyonunda, AK Partili Milletvekillerinin, vetolu maddenin kanun metninden çıkarılmasına ilişkin önergesi kabul edildi.
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