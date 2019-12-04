FLAŞ
6 saat önce
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:28 Kaynak: DHA
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı.
Ceren'in katili, 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor