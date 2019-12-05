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6 saat önce

Bakan Selçuk Ceren Özdemir cinayetine ilişkin: Biz de Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz.

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Bakan Selçuk Ceren Özdemir cinayetine ilişkin: Biz de Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız aracılığıyla müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir.


Ceren Özdemir, Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:11 Kaynak: DHA
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