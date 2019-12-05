Bakan Selçuk Ceren Özdemir cinayetine ilişkin: Biz de Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız aracılığıyla müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir.