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6 saat önce

HSYK eski birinci daire başkanı İbrahim Okur terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada Yargıtay 9. Dairesi nce 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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HSYK eski birinci daire başkanı İbrahim Okur terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada Yargıtay 9. Dairesi nce 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


İbrahim Okur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:29 Kaynak: DHA
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