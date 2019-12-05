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6 saat önce
HSYK eski birinci daire başkanı İbrahim Okur terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada Yargıtay 9. Dairesi nce 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:29 Kaynak: DHA
HSYK eski birinci daire başkanı İbrahim Okur terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada Yargıtay 9. Dairesi nce 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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