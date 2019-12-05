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6 saat önce

MSB: Bebek katili PKK/YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor.

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MSB: Bebek katili PKK/ YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor. Vahşi terör örgütünün Rasulayn'da yaptığı bombalı araç saldırısında 2 masum sivil hayatını kaybetti, 10'dan fazla sivil yaralandı.


Bebek, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:26 Kaynak: DHA
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