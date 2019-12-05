MSB: Bebek katili PKK/ YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor. Vahşi terör örgütünün Rasulayn'da yaptığı bombalı araç saldırısında 2 masum sivil hayatını kaybetti, 10'dan fazla sivil yaralandı.
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6.12.2019 01:55:12. #1.12#