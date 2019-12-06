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6 saat önce

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu 30'u aktif görevde olmak üzere astsubay rütbesindeki 47 askeri personel hakkında, Ankara merkezli 21 ilde gözaltı kararı verildi.

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda  FETÖ operasyonu 30'u aktif görevde olmak üzere astsubay rütbesindeki 47 askeri personel hakkında, Ankara merkezli 21 ilde gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 35 şüpheli yakalandı.


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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:56 Kaynak: DHA
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