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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu 30'u aktif görevde olmak üzere astsubay rütbesindeki 47 askeri personel hakkında, Ankara merkezli 21 ilde gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:57 Kaynak: DHA
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu 30'u aktif görevde olmak üzere astsubay rütbesindeki 47 askeri personel hakkında, Ankara merkezli 21 ilde gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 35 şüpheli yakalandı.
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