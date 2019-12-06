DİYARBAKIR'da, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK 'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında Lice ilçesinde 1 ton 47 kilo esrar ve 3 tüfek ele geçirilirken, teröristlerce kullanılan sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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