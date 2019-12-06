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6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Az önce Sayın Cumhurbaşkanımız, Ceren'in annesi ve babasıyla konuştu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:  Az önce Sayın Cumhurbaşkanımız, Ceren'in annesi ve babasıyla konuştu. (Katilin) en ağır cezayı alması için bakanlığımız olaya müdahildir.


Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:18 Kaynak: DHA
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