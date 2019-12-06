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6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ceren'in, bugün doğum günüymüş. "Doğum günümü kutlayın, çiçek göndermeyin, ama kutlayın" demiş.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:  Ceren'in, bugün doğum günüymüş. "Doğum günümü kutlayın, çiçek göndermeyin, ama kutlayın" demiş. Ceren'in bu vasiyetine uyarak bir kere daha doğum gününü kutluyoruz. Sözün bittiği yer denilebilecek bir noktadır burası.


Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:20 Kaynak: DHA
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