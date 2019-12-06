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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ceren'in, bugün doğum günüymüş. "Doğum günümü kutlayın, çiçek göndermeyin, ama kutlayın" demiş.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:20 Kaynak: DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ceren'in, bugün doğum günüymüş. "Doğum günümü kutlayın, çiçek göndermeyin, ama kutlayın" demiş. Ceren'in bu vasiyetine uyarak bir kere daha doğum gününü kutluyoruz. Sözün bittiği yer denilebilecek bir noktadır burası.
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