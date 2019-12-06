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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Önemli bir karar, dörtlü zirvenin düzenli olarak yapılmasıyla ilgili bir karar. Şubat ayı içinde ikinci toplantı gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:24 Kaynak: DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Önemli bir karar, dörtlü zirvenin düzenli olarak yapılmasıyla ilgili bir karar. Şubat ayı içinde ikinci toplantı gerçekleştirilecek.
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