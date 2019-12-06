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6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı.


Dışişleri Bakanlığı, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:29 Kaynak: DHA
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