Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

6 saat önce

Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu.

flaş, System.String[]

Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte mont buldu.


Uludağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu
Bir haftadır haber alınamayan kayıp dağcıları bulmak için bölgeye son teknoloji drone getirildi Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 16:11:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]