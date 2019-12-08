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Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:31 Kaynak: DHA
Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte mont buldu.
Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu Bir haftadır haber alınamayan kayıp dağcıları bulmak için bölgeye son teknoloji drone getirildi Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü