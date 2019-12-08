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6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

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İçişleri Bakanlığı:  Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.


İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:54 Kaynak: DHA
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