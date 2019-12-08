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Vakıfbank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya'nın Igor Gorgonzala ekibini 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:36 Kaynak: DHA
Vakıfbank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya'nın Igor Gorgonzala ekibini 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı
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