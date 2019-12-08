Son Dakika Haberleri: FLAŞ
Son Dakika Spor FLAŞ - Son Dakika Spor

FLAŞ

6 saat önce

Vakıfbank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya'nın Igor Gorgonzala ekibini 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

FLAŞ, System.String[]

Vakıfbank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya'nın Igor Gorgonzala ekibini 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı


Vakıflar Bankası, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


VakıfBank dünya üçüncüsü oldu!
Şeyma Subaşı, sevgilisinin kız kardeşinin keçilerini gezintiye çıkardı Kasımpaşa taraftarından Fikret Orman göndermesi Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'daki ilk maçına çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 20:10:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FLAŞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]