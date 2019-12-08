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6 saat önce

Avrupa Kros Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can, büyüklerde üst üste 4'üncü kez altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

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Avrupa Kros Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can, büyüklerde üst üste 4'üncü kez altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.


Yasemin Can, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:48 Kaynak: DHA
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