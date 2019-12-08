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6 saat önce

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Imoco Volley Conegliano'ya 3-1 mağlup olan Eczacıbaşı VitrA, ikinci oldu.

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FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Imoco Volley Conegliano'ya 3-1 mağlup olan Eczacıbaşı VitrA, ikinci oldu.


Eczacıbaşı Topluluğu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:05 Kaynak: DHA
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