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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Son çeyrekte de önemli bir sıçrama ile büyümenin artmasını ve 2019 yılını yüzde 0,5 oranında pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:45 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Son çeyrekte de önemli bir sıçrama ile büyümenin artmasını ve 2019 yılını yüzde 0,5 oranında pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. 2020 yılı büyüme hedefimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir" dedi.
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