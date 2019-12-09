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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Son çeyrekte de önemli bir sıçrama ile büyümenin artmasını ve 2019 yılını yüzde 0,5 oranında pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Son çeyrekte de önemli bir sıçrama ile büyümenin artmasını ve 2019 yılını yüzde 0,5 oranında pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. 2020 yılı büyüme hedefimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:45 Kaynak: DHA
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