Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Son çeyrekte de önemli bir sıçrama ile büyümenin artmasını ve 2019 yılını yüzde 0,5 oranında pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. 2020 yılı büyüme hedefimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir" dedi.