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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:26 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 teröristle birlikte 2019 yılında 247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olması sağlandı.
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