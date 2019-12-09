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6 saat önce

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 teröristle birlikte 2019 yılında  247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olması sağlandı.


Şırnak, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:26 Kaynak: DHA
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