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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:19 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Yunanistan uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.
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