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6 saat önce

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:  Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Yunanistan uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:19 Kaynak: DHA
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