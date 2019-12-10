Son Dakika Haberleri: FLAŞ
Son Dakika Güncel FLAŞ - Son Dakika

FLAŞ

6 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin tümü üzerindeki müzakereler sona erdi.

FLAŞ, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin tümü üzerindeki müzakereler sona erdi. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi maddelerine geçilmesi TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi.


AK Parti, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



500 bin kamu işçisinin ikramiyesi 13 Aralık'ta ödenecek
Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile yapılan mutabakat Yunanistan'ın elini kolunu bağladı Bütçe görüşmelerinde söz verme tartışması yaşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 08:38:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FLAŞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]