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6 saat önce
Konya'nın Karatay ilçesinde çöken 2 katlı kerpiç evin enkazı altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:16 Kaynak: DHA
Konya'nın Karatay ilçesinde çöken 2 katlı kerpiç evin enkazı altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
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