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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı: "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna- Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir...
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:48 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı: "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna- Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır."
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