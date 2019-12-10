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6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG'li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu.


Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:49 Kaynak: DHA
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