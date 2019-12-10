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6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hak, hukuk, adalet bu üç kavram bizim için olmazsa olmazımızdır.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:55 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hak, hukuk, adalet bu üç kavram bizim için olmazsa olmazımızdır. Bir liderin veya bir Cumhurbaşkanının da dikkat etmesi gereken, üzerinde hassasiyetle durması gereken konu budur. Bu üç kavramda adeta insanlığın tüm meseleleri saklı" dedi.
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