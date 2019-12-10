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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hak, hukuk, adalet bu üç kavram bizim için olmazsa olmazımızdır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hak, hukuk, adalet bu üç kavram bizim için olmazsa olmazımızdır. Bir liderin veya bir Cumhurbaşkanının da dikkat etmesi gereken, üzerinde hassasiyetle durması gereken konu budur. Bu üç kavramda adeta insanlığın tüm meseleleri saklı" dedi.


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:55 Kaynak: DHA
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