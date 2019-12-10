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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump bu noktada önemli bir isim. Gizli ajandası yok, ne biliyorsa bunu açık net söyler.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:56 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump bu noktada önemli bir isim. Gizli ajandası yok, ne biliyorsa bunu açık net söyler. Saklısı, gizlisi yok. Bana karşı çok açık söyler, ben de kendisine çok açık söylerim" dedi.
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