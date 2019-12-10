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6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye, Libya'ya asker gönderir mi? sorusuna cevaben) "Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, biz Libya'ya da askeri güvenlik anlaşmasını yaptıktan sonra aynı şekilde elemanlarımızı gönderebiliriz.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:57 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( Türkiye, Libya'ya asker gönderir mi? sorusuna cevaben) "Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, biz Libya'ya da askeri güvenlik anlaşmasını yaptıktan sonra aynı şekilde elemanlarımızı gönderebiliriz. Bizimle böyle bir mutabakat metnini imzaladıktan sonra önümüzde bir engel söz konusu değil" dedi.
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