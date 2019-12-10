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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye, Libya'ya asker gönderir mi? sorusuna cevaben) "Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, biz Libya'ya da askeri güvenlik anlaşmasını yaptıktan sonra aynı şekilde elemanlarımızı gönderebiliriz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( Türkiye, Libya'ya asker gönderir mi? sorusuna cevaben) "Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, biz Libya'ya da askeri güvenlik anlaşmasını yaptıktan sonra aynı şekilde elemanlarımızı gönderebiliriz. Bizimle böyle bir mutabakat metnini imzaladıktan sonra önümüzde bir engel söz konusu değil" dedi.


Türkiye, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:57 Kaynak: DHA
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