Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump bu noktada önemli bir isim. Gizli ajandası yok, ne biliyorsa bunu açık net söyler.

flaş, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump bu noktada önemli bir isim. Gizli ajandası yok, ne biliyorsa bunu açık net söyler. Saklısı, gizlisi yok. Bana karşı çok açık söyler, ben de kendisine çok açık söylerim" dedi.


Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İdolünüz kim?" diye sordular, verdiği yanıt salonda büyük alkış aldı
Son Dakika: Erdoğan: KYK borçları için öğrencilerimizin lehine bir karar alacağız ABD Başkanı Trump'a "görevi kötüye kullanma" suçlaması Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:44:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]