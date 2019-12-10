Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği hakkında, "Biz çekilelim diye bekliyorsanız, biz sabrediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği hakkında, "Biz çekilelim diye bekliyorsanız, biz sabrediyoruz. Siz bizi dışladığınız zaman, attığınız zaman eyvallah ama biz kendimiz çekilmeyeceğiz, siz göndereceksiniz" dedi.
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10.12.2019 21:39:41. #1.12#