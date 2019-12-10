Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği hakkında, "Biz çekilelim diye bekliyorsanız, biz sabrediyoruz. Siz bizi dışladığınız zaman, attığınız zaman eyvallah ama biz kendimiz çekilmeyeceğiz, siz göndereceksiniz" dedi.