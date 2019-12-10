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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:17 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağımızı sözümüzün geçebileceği bütün dost ülkeleri haberdar etik. Kendilerinin de bu törene katılmamalarını istedik."
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