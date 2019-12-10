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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağımızı sözümüzün geçebileceği bütün dost ülkeleri haberdar etik. Kendilerinin de bu törene katılmamalarını istedik."


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:17 Kaynak: DHA
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