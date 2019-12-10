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7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan "KYK borçlarının silinmesi gündemde mi?" sorusuna, "Bu şu anda bizim gündemimizde.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "KYK borçlarının silinmesi gündemde mi?" sorusuna, "Bu şu anda bizim gündemimizde. Değerlendirmesini müzakerelerden sonra inşallah masaya yatıracağız, öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da tabii inşallah atacağız" dedi.


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:38 Kaynak: DHA
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