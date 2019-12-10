Cumhurbaşkanı Erdoğan "KYK borçlarının silinmesi gündemde mi?" sorusuna, "Bu şu anda bizim gündemimizde. Değerlendirmesini müzakerelerden sonra inşallah masaya yatıracağız, öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da tabii inşallah atacağız" dedi.