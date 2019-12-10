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6 saat önce
Erdoğan, "Soykırım heveslilerini ödüllendirmek yeni cinayetlere yeni ırkçı saldırılara yeni soykırımlara icazet vermek demektir.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:26 Kaynak: DHA
Erdoğan, "Soykırım heveslilerini ödüllendirmek yeni cinayetlere yeni ırkçı saldırılara yeni soykırımlara icazet vermek demektir. Kirli ve kanlı siciline rağmen bu şahsı ödüllendirenler 25 yıl önce Bosna'da işlenen soykırıma da ortak olmuşlardır" dedi.
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