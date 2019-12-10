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6 saat önce

Erdoğan, "Soykırım heveslilerini ödüllendirmek yeni cinayetlere yeni ırkçı saldırılara yeni soykırımlara icazet vermek demektir.

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Erdoğan, "Soykırım heveslilerini ödüllendirmek yeni cinayetlere yeni ırkçı saldırılara yeni soykırımlara icazet vermek demektir. Kirli ve kanlı siciline rağmen bu şahsı ödüllendirenler 25 yıl önce Bosna'da işlenen soykırıma da ortak olmuşlardır" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:26 Kaynak: DHA
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