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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz sadece ikna timlerimizle birlikte dağdaki teröristleri getirmeye çalışmıyoruz, dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz sadece ikna timlerimizle birlikte dağdaki teröristleri getirmeye çalışmıyoruz, dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Onlara, bayramda aileleri ile birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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