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6 saat önce

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenenlenen eşzamanlı oprerasyonda 271,5 kilo patlayıcı ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçildi.

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Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenenlenen eşzamanlı oprerasyonda 271,5 kilo patlayıcı ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçildi. Operasyonda 22 şüpheli de gözaltına alındı.


Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:32 Kaynak: DHA
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