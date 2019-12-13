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6 saat önce

İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi güncellendi.

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İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi güncellendi. Mohammed Dahlan  10 milyon  TL ödüllü "kırmızı liste"ye girdi. Üst düzey teröristleri  ihbar edenlere 10 milyon TL'ye kadar ödül verilebilecek.


İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:16 Kaynak: DHA
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