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İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi güncellendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:16 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi güncellendi. Mohammed Dahlan 10 milyon TL ödüllü "kırmızı liste"ye girdi. Üst düzey teröristleri ihbar edenlere 10 milyon TL'ye kadar ödül verilebilecek.
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