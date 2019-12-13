2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 3'ü aktif görevde olmak üzere toplam 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 41 şüpheli yakalandı.