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6 saat önce

2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 3'ü aktif görevde olmak üzere toplam 48...

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2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 3'ü aktif görevde olmak üzere toplam 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen  41 şüpheli yakalandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:07 Kaynak: DHA
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