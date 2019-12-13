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6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Adalet Teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik olarak mahrem sorumlu olduğu belirlenen 47 kişi ile bu sorumlular ile irtibatlı olan 37 kişiye ilişkin olarak Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Adalet Teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik olarak mahrem sorumlu olduğu belirlenen 47 kişi ile bu sorumlular ile irtibatlı olan 37 kişiye ilişkin olarak Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda, 49 şüpheli gözaltına alındı.


Başsavcı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:58 Kaynak: DHA
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