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Galatasaray Kulübü, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:45 Kaynak: DHA
Galatasaray Kulübü, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
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