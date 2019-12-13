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6 saat önce

Galatasaray Kulübü, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.


Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:45 Kaynak: DHA
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