Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM'ye sunuldu.
Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM'ye sunuldu. Anlaşma, iki ülke arasında askeri eğitim anlaşmaları, istihbarat değişimi, lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler alanlarını kapsıyor.
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15.12.2019 03:01:18. #1.13#