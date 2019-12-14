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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki seçim sonuçlarına göre yeni cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki seçim sonuçlarına göre yeni cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u tebrik ederek başarı dileklerini iletti.


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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:17 Kaynak: DHA
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