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Milli Savunma Bakanlığı: Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:25 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı: Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/ YPG'li terörist daha Mardin/ Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarımıza teslim oldu.
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