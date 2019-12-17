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6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanlığı: Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/ YPG'li terörist daha Mardin/ Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarımıza teslim oldu.


Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:25 Kaynak: DHA
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