Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu.
Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Banka personeli ve içerdeki müşterileri çıkartıp güvenlik personelini rehin alan soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.
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17.12.2019 16:59:51. #1.12#