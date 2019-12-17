flaş - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

flaş, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin- Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.


İçişleri Bakanlığı, Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü
AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti Üç aylık bebeğini sığındığı eve bırakıp kaçtı İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf

Son Dakika Haberleri
16:40 Asgari ücret için ilk rakam belli oldu - Son Dakika
16:40 Rekabet Kurumundan Google açıklaması - Son Dakika
16:40 Kavak'ta "Hz. Mevlana ve Mevlevi Kültürü" konferansı düzenlendi - Son Dakika
16:35 Marmaris yeni yıla hazırlanıyor - Son Dakika
16:35 Toroslar'da 'Sokakta Temizlik Var Projesi' devam ediyor - Son Dakika
16:10 AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti - Son Dakika
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 16:42:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]