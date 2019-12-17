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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:29 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin- Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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