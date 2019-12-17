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6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı:  Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.


Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:20 Kaynak: DHA
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