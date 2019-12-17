flaş
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:20 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
Son Dakika Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı Başkent polisinden "ölüm hapı" operasyonu TSK envanterine yerli ve milli silah "Songar" katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü