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6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli: Siyasette boşluk yoktur, olması için bir neden de yoktur.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli:  Siyasette boşluk yoktur, olması için bir neden de yoktur. Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir.


Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:31 Kaynak: DHA
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